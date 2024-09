Ordine degli ingegneri a congresso. Oltre 1300 delegati da tutta Italia

Siena si prepara ad accogliere oltre 1300 delegati e presidenti degli Ordini degli ingegneri di tutta Italia, oltre agli accompagnatori, che dal 2 al 4 ottobre daranno vita al sessantottesimo congresso nazionale ‘Svolte, l’ingegneria per governare il cambiamento’. "Sono onorata che Siena sia stata scelta per un evento di questa portata – ha detto il sindaco Nicoletta Fabio –. Per la città si tratta di una sfida, per via dei numeri e delle persone che avranno l’occasione di vivere il nostro territorio. Saranno accolti in Fortezza, che sarà il cuore del congresso e sarà attrezzata per ospitare numeri importanti. Gli altri luoghi che ospiteranno l’evento saranno il Rettorato, gli Intronati, il Santa Maria della Scala, palazzo Patrizi e altre importanti sedi cittadine, a dimostrare la volontà di compartecipazione e sinergia fra le varie anime della città. Dodici Contrade ospiteranno le cene dei vari congressisti con l’opportunità di visita ai musei".

Il congresso sarà anticipato da una pre apertura a Grosseto il primo ottobre, con un focus sui giovani e il futuro della professione ingegneristica. Per la prima volta nella storia degli ingegneri italiani, il congresso sarà "sostenibile e diffuso", si annuncia. A Siena sono attesi 106 presidenti degli Ordini degli ingegneri e oltre 1300 delegati provenienti da ogni parte d’Italia; con loro, alcuni dei massimi esponenti economici e politici del Paese; ed ancora, scienziati, istituzioni, esperti, professionisti, tecnici. Confermate le presenze del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, e del commissario straordinario per il sisma del centro Italia 2016 Guido Castelli.

"Qualcuno ha parlato di stress test per la città visti i numeri e i soggetti coinvolti, ma la risposta è stata eccezionale – ha dichiarato il presidente provinciale dell’ordine degli ingegneri Francesco Gaudini –. Siamo riusciti ad organizzare un Congresso d’eccezione. Anche tutto il mondo delle Contrade ci ha supportato nell’organizzazione insieme al dipartimento di ingegneria dell’Università di Siena". I temi su cui s’incentrerà il dibattito spazieranno dall’intelligenza artificiale nel rapporto con i professionisti, la transizione 5.0 e la robotica come paradigma del cambiamento nell’industria e ancora, la sfida della rigenerazione abitativa nel segno della sostenibilità e l’urgenza di politiche per la tutela del territorio.

"Con questo convegno ci apriamo alla società civile – ha affermato il presidente nazionale dell’ordine degli ingegneri Angelo Domenico Perrini –. Riteniamo che la figura dell’ingegnere rappresenti una sicurezza per la città e i cittadini. Ci battiamo perché non ci sia un discorso settario, ma di apertura: la professione dell’ingegnere permea la società civile a 360 gradi. Abbiamo scelto la parola ‘svolta‘, sia nella interpretazione dell’ingegneria tradizionale, sia nelle nuove sfide come la digitalizzazione".

La città si prepara quindi ad accogliere l’evento realizzando una tensostruttura da 2500 metri quadri interamente sostenibile all’interno della Fortezza, capace di ospitare mille persone nell’aula plenaria, oltre agli ambienti collaterali. Ogni giorno, terminati i lavori congressuali, saranno previsti degli incontri scientifici divulgativi, nel tentativo di coinvolgere e rendere partecipe della società civile. Infine, per gli accompagnatori è stato definito un programma di attività nel segno del patrimonio Unesco che permetta di esplorare e godere al meglio delle bellezze del territorio.