’Operazione decoro’. Lavori da 1,5 milioni

La manutenzione non si ferma e già da questo primo mese dell’anno, così come annunciato dal vicesindaco di Colle Marco Speranza, inizieranno alcune opere che incideranno non poco sul decoro di Colle. "Per il primo mese abbiamo previsto di continuare con alcune opere di manutenzione straordinaria – afferma Speranza –. D’altro canto ci siamo impegnati in particolar modo per riuscire ad affidare entro la fine del 2024 progettazioni e lavori, quindi, nei primi mesi di questo 2025 si vedranno i risultati. Per quanto riguarda le prime gare si concluderanno e inizieranno i lavori per via Scarlini, per il ripristino del muro del ‘Lenzi’, l’asfaltatura di viale dei Mille e via Volterrana, compreso il rifacimento della rotatoria di Casabassa. Inoltre prevediamo anche il completamento dei lavori in via dei Fossi, il ripristino della pavimentazione davanti alle attività commerciali di Piazza Arnolfo, lato monumento, con la sostituzione completa del muretto di contenimento della magnolia, verrà fatto in metallo, per una maggiore resistenza".

"Sempre per questa prima fase dell’anno si prevede la manutenzione straordinaria della strada di Boscona, dei lavori al Teatro del Popolo che consentiranno l’utilizzo delle due sale in contemporanea e anche un’opera per il campo secondario allo stadio Aldo Grassi". Nel complesso quasi un milione e mezzo di euro di lavori. "L’impegno – conclude Speranza – sarà anche di poter iniziare i lavori dei bagni pubblici in Santa Caterina e alla stazione di Posta in ‘Piano’. Si aggiungono così altri investimenti a questo primo pacchetto di opere, che daranno già un senso di maggiore decoro e manutenzione della città".