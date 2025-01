Operazione Biotecnopolo. Michelotti: "Ora la sinistra dovrebbe chiedere scusa"

La notizia anticipata da La Nazione del primo, fondamentale e praticamente decisivo, passo compiuto dal Biotecnopolo per aggiudicarsi 33 milioni di euro di finanziamenti europei, funzionali alla costituzione della gamba italiana del polo continentale contro le pandemie, suscita le prime reazioni politiche. Il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti in sostanza manda a dire al centrosinistra: 'avete criticato lo stallo del progetto, ecco i risultati'.

I termini sono anche più decisi, a valle di una lunga discussione (e a monte di una nuova, garantito...) sullo stallo del nuovo ente, tra cambio di statuto, nuove nomine e a seguire petizioni, colloqui in prefettura, interrogazioni da parte del centrosinistra. Ora Michelotti sottolinea la notizia cui "il Biotecnopolo stava lavorando da mesi; di fatto da hub antipandemico italiano diventeremo hub europeo. Un punto di riferimento centrale in Europa sulla prevenzione alle pandemie, grazie al lavoro svolto dai nuovi vertici voluti dal Governo Meloni".

Ed è qui che Michelotti ricorda la battaglia politica dei mesi addietro: "Non posso fare a meno di ricordare che negli ultimi due anni la sinistra toscana, dall’assessore Bezzini in giù fino all’ultimo consigliere comunale, hanno utilizzato strumentalmente il tema per attaccare l’amministrazione comunale di Siena di centrodestra e il Governo Meloni. Addirittura ipotizzando che fossimo tutti no-vax!".

Per Michelotti, "oggi ancora una volta i fatti e i dati oggettivi smentiscono la narrazione della sinistra toscana, che invece deve rendere conto della sua incapacità nella gestione della sanità. Chiedano scusa al sindaco di Siena e si complimentino con il Governo Meloni".

Una dialettica politica che corre parallela all’attività della Fondazione Biotecnopolo, che ha raggiunto nei giorni scorsi il primo importante risultato, con il superamento del primo step che significa finanziabilità dei sei progetti che coinvolgono anche Università degli studi, Sclavo Vaccines Association, VisMederi, Reithera, Istituto zooprofilattico delle Venezie. Il Biotecnopolo è di fatto il rappresentante del progetto per l’Italia, al fianco di Istituto Pasteur per la Francia, Vaccinopolis per il Belgio, Dfiz-Umr per la Germania.