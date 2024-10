Omaggio all’olio. Evo, l’eccellenza arriva in città

Siena adesso punta sull’Evo, acronimo di olio extravergine di oliva. Se la sfida alla Champions League del vino sembra persa, la città - grazie al progetto di Confagricoltura - prova a rilanciare su di un altro grande asset del suo patrimonio gastronomico e di cui può vantare ben due Dop. Si chiama Evo in Siena la prima edizione del format che domenica 1 e lunedì 2 dicembre punterà alla valorizzazione dell’olio extravergine quale leva per turismo e territorio. Due giorni di eventi, approfondimenti, masterclass e degustazioni che coinvolgeranno operatori e stampa nazionali, nonché le principali denominazioni toscane. "Si tratta dell’inizio di un percorso – ha spiegato l’assessore al Turismo di Siena, Vanna Giunti – in cui vogliamo dare valore al territorio e attrarre un turismo esperenziale e consapevole, anche in una giornata particolare come quella che rappresenta per Siena il primo dicembre". L’idea è partita dall’Unione Provinciale Agricoltori Confragricoltura Siena che ragiona sull’evento da tempo, anche per valorizzare una coltura strategica per il paesaggio e che negli ultimi anni si sta perdendo. "L’idea è quella di un evento strutturale e non spot – spiega Gianluca Cavicchioli, Direttore di Confagricoltura – che ci permetta di fare luce sulle Dop e Igp del nostro territorio nonché su quelle toscane. Sarà un percorso graduale ma che parte da radici solide". Il concept è affidato ad Adua Villa, volto televisivo e divulgatrice di contenuti enogastronomici. "Il programma dell’evento – spiega Villa - prevede talk, masterclass, tour esperienziali e momenti di confronto con esperti e appassionati del settore, ponendo al centro l’olio come elemento simbolico della nostra cultura e della nostra identità. Tra gli ospiti saranno presenti personalità di spicco che offriranno al pubblico una riflessione approfondita sulle trasformazioni culturali legate al mondo dell’olio. Nella giornata di lunedì 2 dicembre ci saranno due masterclass per approfondire le caratteristiche delle denominazioni toscane, a partire da quelle locali come il Terre di Siena Dop e il Chianti Classico Dop, ma anche Seggiano Dop e Lucca Dop". "Evo in Siena sarà un’opportunità per far conoscere al grande pubblico il ruolo che questo prodotto ha avuto nella storia della Toscana e della cultura mediterranea – ha aggiunto Simone Lorenzo Signorini, Presidente di Confagricoltura Siena – L’evento si proietta verso il futuro, offrendo una piattaforma per discutere le sfide del settore, dall’innovazione tecnologica alla sostenibilità".

G.P.