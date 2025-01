Ok al bilancio di previsione 2025-2027: investimenti per 7,4 milioni

Quasi 7,5 milioni di investimenti, nessun aumento di tasse, imposte e tariffe, lotta all’evasione fiscale, soprattutto per il recupero di Imu e Tari, e stabilità dei conti pubblici grazie alla riduzione dell’impatto dei ‘crediti di dubbia esigibilità’. Sono questi i pilastri su cui poggia il Bilancio di previsione 2025-2027 di Colle, approvato dal Consiglio comunale.

Corpo centrale del documento programmatico e oggetto della discussione in aula fra maggioranza e opposizione di centrosinistra, il piano delle opere pubbliche, un lungo elenco di lavori e progetti che attiva 7,4 milioni di euro di investimenti e il cui capitolo principale è costituito dal complesso di progetti per la riqualificazione e la manutenzione delle strade, che impegnano risorse per 1.370.000 euro.

Rientra in questo settore anche la nuova rotatoria in località Le Grazie per collegare in un unico svincolo la statale 68, le provinciali per Casole d’Elsa e San Gimignano e la tangenziale delle Lellere: operazione complessa, che richiede interlocuzioni e intese anche con Anas e Provincia, per il cui avvio è previsto uno stanziamento iniziale di 50mila euro.

Nuovi collegamenti pedonali e ampliamento dei parcheggi esistenti saranno finanziati con 225mila euro, ma farà ‘parte a sé’ l’adeguamento del parcheggio multipiano sotto via Bilenchi e la vecchia stazione ferroviaria, che avrà bisogno di una spesa di 438.700 euro.

Discorso a parte anche per la ristrutturazione degli ex bagni pubblici della città bassa, con la trasformazione dell’edificio che li ospitava in ‘Stazione di Posta’, una struttura che, al piano superiore ristrutturato, metterà a disposizione di turisti e viaggiatori anche locali per servizi e informazioni, con una spesa complessiva di 910mila euro reperiti dalla giunta precedente dai finanziamenti Pnrr.

Investimenti consistenti anche per l’ammodernamento delle scuole elementari (656mila euro), la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi (570mila euro) e la riqualificazione di parchi e giardini (267mila euro).