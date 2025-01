"Ogni mattina il rito con gli amici"

Fabio Corsini è un senese che tutte le mattine viene a prendere il caffè in Piazza del Campo con gli amici di Contrada. "Noi lo chiamiamo l’ufficio e ci troviamo tutte le mattine alle 11, con gli amici non solo della mia contrada (la Giraffa ndr) ma anche di altre. Ormai è un rituale – prosegue –, un punto di ritrovo". Sull’aumento dei costi della tazzina invece si esprime così: "Immagino che possa essere normale, sta aumentando tutto... Consideriamo che è proprio la materia prima che va ad aumentare, di conseguenza penso sia normale pagare un caffè 1,10 euro o 1,20 euro. Purtroppo non ci possiamo fare niente, di certo non cambieremo per questo il nostro appuntamento con il rituale quotidiano".