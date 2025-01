Nuovo volume sulle fortificazioni: “Proteggere una città“

Sabato 4, alle 17, la sala del palazzo Comunale di Montepulciano è sede della presentazione del nuovo volume dell’opera sull’architettura militare nel territorio senese, curata da Ettore Pellegrini e pubblicata da Betti editrice, dal titolo “Fortificare con arte nella Valle della Chiana - Proteggere una città contesa: la piazzaforte di Montepulciano nelle ambizioni espansionistiche di Siena e Firenze tra il XIII e il XVI secolo”.

In questo ultimo lavoro, il progetto di ricerca “Fortificare con arte” giunge in Valdichiana per indagare, attraverso documenti d’archivio e sul campo, la disposizione delle strutture difensive a Montepulciano. Il volume è frutto della ricerca realizzata dall’architetto Riccardo Pizzinelli (nella foto), con il contributo dell’illustratore Roberto Minetti. Il testo approfondisce gli elementi architettonici posti a difesa di Montepulciano e le loro funzionalità nello scenario bellico delle guerre di espansione intraprese da Siena e Firenze tra il XIII e il XVI secolo.