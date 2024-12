Nozze tra soggetti civici. Nasce ’Progetto Siena’: "Risposte al territorio"

La tragica crisi della Beko, le incertezze su Gsk o il definitivo distacco fra Banca Mps e la politica cittadina, impongono una profonda riflessione sulla definizione o rivisitazione di un ’Progetto Siena’, la costituzione del Biotecnopolo, la situazione del turismo. In questo quadro di incertezza, il gruppo consiliare ’Siena in tutti i sensi-Nicoletta Fabio Sindaco’, l’associazione ’Siamo Siena’ e gli ex assessori Pasquale Colella Albino e Stefania Fattorini, dopo un lungo periodo di confronto, intendono lanciare una costituente civica che possa interpretare al meglio le varie istanze cittadine e sappia ascoltare le necessità del territorio.