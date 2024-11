"Nota di indirizzo a Sigerico. Fabio chiarisca"

Interrogazione della consigliera Pd Anna Ferretti sulla nota di indirizzo inviata dal sindaco Nicoletta Fabio al presidente di Sigerico il 17 giugno: "La lettera protocollata come tale non era presente nell’albo pretorio e non era reperibile dalla segreteria del Consiglio comunale – riferisce Ferretti – quindi ne ho preso visione solo dopo l’invio di una pec al sindaco, al segretario comunale e all’assessore Tucci". L’esponente Dem incalza: "In occasione dell’affidamento sperimentale ’in house’ della gestione temporanea del Galoppatoio comunale a Pian delle Fornaci, si chiede all’organo amministrativo e al management della società “di adempiere a tutti gli impegni e gli obblighi di legge, a quelli riportati nel contratto di servizio... anche ricorrendo ad acquisire tutte le risorse umane, materiali e immateriali ritenute necessarie al servizio e al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’amministrazione comunale secondo logiche e dimensioni economiche finanziarie e di adeguatezza amministrativa ed organizzativa e contabile“". E si legge ancora: "Particolare attenzione dovrà essere dedicata anche allo sviluppo dell’impiantistica sportiva, anche attraverso l’elaborazione di progetti speciali di valorizzazione infrastrutturale, culturale, sportiva, di identità territoriale". Ferretti chiede dunque: "Considerando che il contratto di affidamento del Galoppatoio è di un anno, prorogabile di un altro anno, quanto investimento economico è corretto fare da parte di una partecipata?". E poi sullo sviluppo dell’impiantistica sportiva: "Se ci si riferisce ad altri impianti sportivi individuati nel territorio, chiedo di specificare quali sono e la loro funzione nei progetti speciali di valorizzazione infrastrutturale, culturale, sportiva, di identità territoriale".