Monteriggioni e la tutela dell’Acqua. Ecco il programma di interventi. Ben 747mila euro di investimenti

Tema dell’acqua in primo piano a Monteriggioni, perché "tutelare l’acqua è tutelare il futuro", parola di Roberto Renai, presidente dell’Acquedotto del Fiora. Sotto i riflettori la lotta alle perdite dell’oro blu e l’offerta di un servizio sempre migliore ai cittadini. Grazie a grandi investimenti e un uso sapiente dell’intelligenza artificiale, tra sensori e misuratori digitali che hanno il compito di prevenire sprechi e disagi. Acquedotto del Fiora e Comune di Monteriggioni hanno presentato il programma degli interventi Pnrr, oltre 747mila euro di investimenti strategici per il futuro del territorio. Interventi che possono contare sul finanziamento dall’Unione Europea. Sono quelli che interessano la rete idrica di Monteriggioni, progettati da AdF in accordo con l’amministrazione comunale, suddivisi in diversi ambiti: telecontrollo, monitoraggio delle pressioni di rete, ricerca e riparazione perdite, bonifiche e sostituzione contatori, tanto per citarne qualcuno. Soldi che vanno ad aggiungersi ai circa 2 milioni di euro che complessivamente, nel triennio 2022–2024, AdF ha investito a Monteriggioni. "Si tratta – spiega il Sindaco Andrea Frosini – di un ulteriore passo in avanti nell’efficientamento della rete idrica e oggi presentiamo un’ulteriore serie di interventi". Ringraziando AdF per l’attenzione e costanza dimostrata anche nel precedente mandato, aggiunge che "la nostra rete idrica ha svariati ed annosi problemi e questi nuovi interventi sono un passo avanti verso la risoluzione definitiva". Ai tecnici di AdF, Alessio Giunti e Sergio Rossi, il compito di descrivere i dettagli di un sistema di monitoraggio quasi futuristico. "Quella in parte già intrapresa e che in parte andremo ad affrontare è una delle operazioni più importanti per la rete idrica del nostro territorio", afferma la vice sindaca Paola Buti. "Con questo masterplan di interventi prosegue l’impegno di AdF a favore della comunità e del territorio – illustra il presidente di AdF Roberto Renai - e ringrazio Sindaco, amministrazione comunale e tutti i cittadini per la collaborazione durante i lavori". "AdF ha colto le opportunità del Pnrr per offrire ulteriori prospettive strategiche puntando su sostenibilità, innovazione e digitalizzazione", dichiara l’amministratore delegato di AdF Piero Ferrari.

Fabrizio Calabrese