’Montalcino Heritage’. Sfilano auto e moto storiche

Un fine settimana tra i mezzi che hanno segnato la storia dell’automobilismo, per ammirare modelli e tecnica e condividere la passione e la cultura del motorismo, per la quinta edizione della Montalcino Heritage. Auto iconiche come la Gilco Mille Miglia, Jaguar xk120 Roadster, Alfa Romeo Montreal, oltre a modelli che hanno contribuito alla mobilità nazionale come la Fiat Topolino e la Fiat 1100 familiare. Categoria interessante la Motor Valley con la presenza di Maserati, Ferrari e Lamborghini, particolare il Tributo Porsche con oltre 14 auto dalla 356 alla 991 e unico esemplare in Italia la 914 Lenner.

La manifestazione, organizzata da Legend Colli Senesi con il patrocinio del Comune di Montalcino, inizierà sabato 7 con la visita al Tempio del Brunello, a seguire la presentazione della manifestazione a cura di Michele Benigni, presidente Legend Colli Senesi, e l’intervento di Daniele Becuzzi (Asi), su Giotto Bizzarrini: lo stile della velocità. Domenica 8 alle 10 le auto e le moto in concorso sfileranno nel centro storico dove verranno presentate, proseguiranno per San Quirico d’Orcia per un breve tour. Poi il rientro a Montalcino per il pranzo, alle 15 la sosta nel centro storico per l’esposizione fino alle 16,30 quando si svolgeranno le premiazioni degli equipaggi, con il punteggio assegnato dalla giuria tecnica e dal voto degli spettatori.