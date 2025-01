Montalcino A giugno Milan Camp. Per ragazzini da 5 a 12 anni

"Un’occasione unica per tutti i bambini di Montalcino che sognano di diventare calciatori, o comunque per passare 5 giorni all’insegna dell’attività sportiva, sotto l’occhio attento di allenatori di uno dei più grandi club calcistici d’Italia: dal 30 giugno al 4 luglio, allo stadio ’Giuseppe Bianchini’ si svolgerà il Milan Camp, un evento organizzato dal club rossonero e dalla Virtus Don Bosco, società sportiva della provincia di Savona, che sarà aperto ai bambini del territorio tra i 5 e 12 anni", anticipa Montalcinonews.com. "Siamo molto contenti di questa nuova iniziativa - racconta a MontalcinoNews.com Emanuele Soffiotto della Virtus Don Bosco -. Siamo tra i pochi partner del Milan ad occuparci di questo tipo di attività, siamo sei o sette in tutta Italia. Abbiamo proposto ai rossoneri Montalcino e loro hanno accettato. E’ bellissima, ha ottime strutture. Non è molto centrale nel panorama sportivo, ma abbiamo voluto investire qui perché ne vale la pena".