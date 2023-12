Mociano e Monticiano 30mila euro per le piste

Mociano e Monticiano non si toccano. E in previsione della stagionedi addestramento dei cavalli 2024 il Comune ha già impegnato le risorse per pagare l’affitto.

Nel caso di Mociano 23 mila euro divise in parti uguali per le due proprietarie. Per quanto riguarda invece Il Tamburo di Monticiano, che è di proprietà del Comune, il canone annuo è di 7mila euro.

Il Comune dunque comincia a rimettere in moto la macchina organizzativa per i Palii 2024 in attesa di capire quale sarà il futuro di Pian delle Fornaci e se le richieste dell’Associazione proprietari e allevatori di cavalli da Piazza relative ad una nuova pista qui potrà essere percorsa.