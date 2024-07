Milioni per Valdichiana e Val d’Orcia. Dal commercio a nuove aree di sosta

di Massimo Cherubini

Dal Progetto "Sistema Etruria", arrivano finanziamenti per la "trasformazione dei "luoghi ai margini" in "nuovo centro", luoghi di sperimentazione sociale, laboratorio ubico di innovazione "che produca un nuovo modello di sviluppo sostenibile e di rigenerazione dei borghi alternativo alle aree metropolitane" Un progetto a cavallo tra due Regioni (Toscana e Umbria) e tre provincie (Siena, Perugia e Terni) che propone, e sostiene con finanziamenti assegnati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, soluzioni e innovazioni rispetto ai percorsi che hanno dato origine per le aree rurali, così come per le periferie urbane, ai fenomeni di marginalizzazione. In sostanza il peggioramento dei servizi essenziali. Il contributo richiesto dal presentatori del progetto è stato di quasi dieci milioni di euro, ovvero quasi il settanta per cento del costo complessivo di tutti gli interventi contenuti nel progetto. Vediamo quelli che interessano la nostra provincia. Il primo riguarda un intervento nella Città di Chiusi che "prevede l’ampliamento dell’attività produttiva esistente. Il tutto – si legge – al fine di ampliare e diversificare la vendita di prodotti tipici nonché di poter modificare il processo produttivo inserendo, anche, la degustazione e somministrazione dei prodotti commercializzati". Nei comuni della Valdichiana Senese il progetto prevede la valorizzazione dei percorsi ciclabili e la riqualificazione urbana a servizio dei percorsi. Sostegno finanziario per la ristrutturazione e la riqualificazione del podere "Vitaleta" che si colloca nei pressi della Madonna di Vitaleta, icona della Val d’Orcia. Finanziamenti per la crescita digitale per le imprese che operano nel turismo nel territorio di Chianciano Terme e nel suo ambito di riferimento. Realizzazione di un orto botanico nei pressi del centro abitato di Chianciano Terme. A Sarteano viene sostenuto l’ampliamento e riqualificazione dell’offerta ricettiva del campeggio "Parco delle Piscine". Sostegno per la realizzazione di un sito internet progettato per promuovere, e vendere, prodotti selezionati del territorio della Val d’Orcia e della Valdichiana, sostegno anche per la realizzazione di due aree di sosta per veicoli attrezzati e autovetture a Bagni San Filippo e nelle vicinanze del Parco Museo Minerario di Abbadia San Salvatore. L’elenco degli interventi è lungo e ne sono previsti altri in favore di attività e di interventi migliorativi nella nostra provincia.