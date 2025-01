Medici di famiglia e pediatri. Un contributo di mille euro per ambulatori nel centro città

C’è tempo fino al 31 gennaio per partecipare al bando che offre un contributo straordinario, una tantum, di mille euro a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che intendano avviare la propria attività nel centro storico di Siena. La misura, approvata dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessore alla sanità Giuseppe Giordano, mira a incentivare la presenza e la permanenza degli ambulatori nel cuore della città, offrendo un sostegno concreto per affrontare i costi di gestione e affitto degli spazi. "Questa misura – sottolinea l’assessore Giordano – si inserisce nelle azioni concrete che l’amministrazione comunale promuove per garantire la continuità dei servizi sanitari di prossimità, incentivare il presidio medico nel centro storico e migliorare la qualità della vita dei residenti, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione".

Il contributo è destinato ai medici e pediatri che già esercitano presso ambulatori situati nel centro storico, ma anche a coloro che, entro il 30 aprile, avvieranno la propria attività in ambulatori ubicati nella stessa area. Le domande per partecipare al bando devono essere inviate utilizzando l’apposito modulo, disponibile sul sito del Comune di Siena, entro e non oltre il 31 gennaio.

I richiedenti possono presentare la documentazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], purché l’invio avvenga da una casella pec. In alternativa, è possibile consegnare il modulo a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune, situato a Palazzo Pubblico in Piazza del Campo 1, durante gli orari di apertura, oppure inviarlo tramite posta tradizionale allo stesso indirizzo. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili al link https://www.comune.siena.it/servizi/contributo-favore-di-medici-di-medicina-generale-e-pediatri-di-libera-scelta-che-esercitano.

Per ottenere chiarimenti o assistenza nella compilazione della domanda, i richiedenti possono contattare lo Sportello Famiglia, raggiungibile telefonicamente al numero 0577/292353 o via email all’indirizzo [email protected]. Lo Sportello è operativo il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Un ulteriore punto di riferimento è il servizio “Sociale terzo settore, sanità”, contattabile ai numeri 0577/292624 e 0577/292245 o attraverso gli indirizzi email [email protected] e [email protected].