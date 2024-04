Mario Maini detto Fildiferro: una volta in Piazza

Nel 2024 potrebbe essere battezzato un fantino Fildiferro? Crediamo proprio di no. Per fortuna ci avevano già pensato con Mario Maini, che ha corso una sola carriera, quella del 2 luglio 1947, vinta dal Nicchio con uno strepitoso Ciancone su Salomè. Fildiferro, nato nell’agosto del 1927 è l’unico esordiente fra i dieci protagonisti per un Palio che sarà ricordato come l’ultimo di due assoluti eroi degli anni precedenti, il cavallo Folco ed il fantino Rubacuori. Fildiferro viene scelto dal Bruco che gli affida la cavalla Lola, anche lei esordiente. Il risultato è un palio abbastanza anonimo: alla mossa si trova in una buona posizione, la terza, accanto alla Torre che ha avuto in sorte il vecchio Folco montato da Bubbolino. Scattano proprio la Contrada di Salicotto, la Lupa e il Nicchio, con quest’ultima che riesce ad avere la meglio degli altri già dopo pochi metri, portandosi a casa il cencio dipinto da Bruno Marzi e mostrando a tutti di cosa è capace un fantino come Ciancone. Corsa quindi tutta nelle retrovie per Mario Maini detto Fildiferro, che tuttavia non cade, pur non entrando fra i protagonisti assoluti della carriera. Scompare nel gennaio del 2016.

Massimo Biliorsi