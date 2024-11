Manutenzione stradale. Cantieri da 120mila euro

Presto al via la manutenzione delle strade del territorio di Monteriggioni. Per questa importante operazione il Comune investirà 120mila euro. I lavori sono già stati affidati alla ditta Ruffoli di Siena. "L’obiettivo – spiega l’amministrazione comunale – è migliorare la qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il sistema viario con interventi di manutenzione o di rifacimento di pavimentazioni stradali e marciapiedi degradati". Il programma di interventi, redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, tiene anche conto delle varie segnalazioni giunte da parte della Municipale o della cittadinanza. Sempre in tema di opere pubbliche sono in agenda altri interventi, tra cui l’efficientamento dell’illuminazione pubblica del Castello e la riqualificazione di immobili comunali. Altri interventi riguarderanno il Complesso monumentale di Abbadia Isola, le scuole, gli impianti sportivi, la manutenzione dei cimiteri. Un pacchetto di lavori pubblici che abbraccia vari settori, tra cui, appunto, anche quello della viabilità.