Mad 1213 vince la causa con un dipendente. Ferrini: "Le verità vengono sempre fuori"

"Quando si lavora nel giusto, i risultati e la verità vengono sempre fuori". Sono le prime parole di Andrea Ferrini (nella foto), amministratore unico della società Mad 1213, controllata del Comune di Monteriggioni, dopo la sentenza con cui il Tribunale di Siena ha respinto il ricorso del dipendente della società che era stato licenziato nel 2020 per un’invalidità che non gli consentiva più di svolgere i compiti per i quali era stato assunto. "Non intervengo per aprire una polemica o commentare una sentenza – afferma l’Au – ma solo per alcune sottolineature. La prima, evidente, è che su quel caso c’è stata una strumentalizzazione politica. La sentenza favorevole, infatti, è l’ennesima dimostrazione che il nostro operato è stato giusto: ennesima perché è bene ricordare che c’è stato anche un altro caso, diverso ma in un certo qual modo collegato a quest’ultimo, e anche in quell’occasione la grancassa della strumentalizzazione politica crollò di fronte ad una sentenza. Questo risultato premia l’impegno e la serietà con cui affrontiamo ogni sfida e conferma che operiamo sempre nel rispetto delle norme".