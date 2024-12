Lucii: "Famiglie in difficoltà e da aiutare. Purtroppo la risposta è stata negativa"

"Nell’ultimo Consiglio comunale si è consumato un atto politico molto grave". Inizia così una nota di Claudio Lucii (nella foto), consigliere comunale civico di Vivi Poggibonsi. "Abbiamo presentato una mozione dettagliata facendo riferimento ai parametri sociali e sociosanitari, presi dal Profilo di Salute della nostra zona sanitaria, dove sono evidenti le difficoltà che le persone e le famiglie hanno in questo contesto nel quale aumentano sempre più le disuguaglianze sociali. Vivi Poggibonsi ha chiesto un impegno ad aumentare, da parte del Comune, i finanziamenti alla Fondazione Territori Sociali. La risposta è stata un secco no, adducendo motivi pretestuosi e richiamandosi a cavilli procedurali". Da qui la domanda di Lucii: "Non si vedono le difficoltà che le famiglie hanno per assistere una persona anziana o con disabilità grave, in continuo affanno per trovare servizi adeguati? Le risorse economiche per questi servizi sono una priorità, si devono trovare in Bilancio: meno scenografie e più sostanza. Continueremo la nostra battaglia per garantire e tutelare adeguati servizi pubblici sociali e sanitari".