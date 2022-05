L’influencer & il Covid: l’impatto

Il Corona Virus sta influenzando le nostre vite, le nostre esigenze e i nostri sentimenti. L’utilizzo della tecnologia e dei social è diventato fondamentale per comunicare tra di noi, per informarsi su cosa avviene nel mondo, per non annoiarsi e per restare in contatto con la propria famiglia. Di pari passo con l’aumento dell’utilizzo della tecnologia, è aumentato anche il numero di influencer e la loro visibilità. Il rapporto tra il post-pandemia e la pandemia mostra che più di un utente su quattro ha iniziato a seguire nuovi influencer senza però smettere di seguire quelli precedentemente seguiti. Per quanto riguarda l’uso dei social network come Instagram, Facebook e Tik Tok è aumentato del 63% contro il 28% del post-pandemia e degli studi hanno dimostrato che il 92% degli utenti che hanno Facebook vi accedono almeno una volta al giorno, l’83% degli utenti che hanno Instagram vi accedono tutti i giorni. I social sono diventati un posto di lavoro anche per i brand emergenti date le sponsorizzazioni offerte dagli influencer che hanno dato visibilità ad essi. In conclusione, i social hanno un impatto positivo dal punto di vista psicologico ma anche un impatto negativo in esso.