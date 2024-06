Le strategie di Guiggiani e Nerozzi

"Siamo al pezzo, ci piace. Siamo impegnati", annuisce il capitano della Giraffa Guido Guiggiani con tutto lo staff al Ceppo (video intervista su www.lanazione.it/siena). "Tolgono i cavalli importanti? Li terrei, però siccome esiste questa possibilità voglio arrivare al momento delle scelte preparato. Sono parzialmente ottimista", aggiungeva ieri all’alba. "Mi diverto di più quando sono da corsa piuttosto che se il 29 ho già finito il Palio", rilancia. E se si ricorda che per farlo servono anche i fantini ’da corsa’ che magari hanno un ’debito’ con la sorte capisce subito il riferimento a Tittia dopo la Carriera finita a San Martino. "Glielo ricordo tutte le volte", sorride. "Tamurè potrebbe tornare? Un fantino a cui siamo legati, deve dimostrare ancora tutto ma è sulla buona strada", spiega Guiggiani.

"Occhi puntati su Tale e quale questa mattina? (ieri, ndr). Puntati su tutti, c’è da trovarne dieci. La previsita è un primo passaggio, c’è ancora un bel percorso da fare", l’idea del capitano del Valdimontone Aldo Nerozzi. "Se ha partecipato al palio di Castiglion Fiorentino non crea problemi, basta che stia bene. Se dalla previsita emerge che è tutto a posto ok", dice. Nerozzi (video intervista su www.lanazione.it/siena) non nasconde che la Contrada osserva Silvano Mulas detto Voglia: "Un fantino, come altri. Il Montone lo sta guardando. Se Scompiglio può tornare? Come no! Spero di avere un cavallo che a Jonatan piace e che possa montare da noi. Non importa se è rosso, bianco, nuovo o vecchio. Com’è".

La.Valde.