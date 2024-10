Lavori alle fognature. Costo 600mila euro

Maxi intervento nel settore idrico nel comune di Monteriggioni. In corso un importante investimento di oltre 600mila euro sulla rete fognaria di Montarioso. L’operazione di ampia portata prevede la realizzazione dei nuovi collettori fognari a servizio della frazione, grazie ai quali sarà possibile collegare le reti esistenti al sistema fognario che porta il refluo ai depuratori delle Tolfe (Siena) e di Badesse (Monteriggioni), ed è cofinanziato da Comune di Monteriggioni, Acquedotto del Fiora e dai cittadini interessati. L’intervento, molto atteso sia da parte dell’amministrazione comunale che dei residenti della zona, ha come obiettivo, grazie ai nuovi collettori fognari, convogliare gli scarichi della frazione di Montarioso agli impianti di depurazione gestiti da Acquedotto del Fiora, così da permettere il trattamento dei reflui prodotti dal nucleo abitato. Dopo una prima fase di allestimento del cantiere e altre attività propedeutiche ai lavori, ha preso il via l’intervento vero e proprio: le lavorazioni in corso vengono eseguite in parte con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto) e in parte con trivellazione (TOC e Spingitubo) per ottimizzare l’impatto ambientale sia dei lavori che delle opere finite. La durata complessiva dell’intervento è stimata, a meno di imprevisti in fase di svolgimento, in cinque mesi. Per rimanere sempre aggiornati riguardo alle informazioni in merito ai lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi occorre cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10 oppure scansionare il QR code disponibile sul sito www.fiora.it e sui canali social aziendali. Una occasione per seguire "in diretta" le attività che vengono portate avanti dal personale incaricato per arrivare all’obiettivo.