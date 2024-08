Lavori a Radicondoli . Via alla riasfaltatura

In partenza a Radicondoli i lavori di asfaltatura delle strade che sono state interessate dai lavori del secondo lotto del teleriscaldamento recentemente conclusi.

"E’ un’operazione importante, che completa quanto abbiamo portato avanti – commenta il sindaco Francesco Guarguaglini – La cura e l’attenzione ai dettagli e alla manutenzione del territorio sono aspetti fondamentali. I lavori hanno ampliato la rete del teleriscaldamento portandola oltre il borgo: ora dobbiamo rispondere all’esigenza di dare un volto nuovo anche ai luoghi che sono stati coinvolti". Interessate dalle asfaltature saranno la strada che va dal bivio di Belforte verso il paese e tutte le zone che hanno visto gli interventi più recenti, in attesa dell’avvio dei lavori del lotto 2.1, nel centro storico di Belforte, con il quale ci sarà anche il rifacimento delle strade della frazione. "Con il teleriscaldamento non ci sono solo case e aziende riscaldate in modo efficace e meno costoso – continua Guarguaglini – Ci sono anche la regimazione delle acque, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica con nuovi corpi illuminanti a led, impianti idrici, fognature e fibra. In accordo con Asa (gestore del ciclo delle acque, acquedotto e fognature – ndr) sono stati realizzati anche lavori sui sottoservizi, in particolare il rifacimento totale dell’acquedotto in via Guido Rossa e quello dell’acquedotto di Belforte per le vie interessate, il rifacimento parziale della fognatura belfortina, la predisposizione per l’interramento della media tensione dell’Enel a Belforte e la regimazione delle acque in via Guido Rossa".