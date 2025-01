Ladri di biciclette... ma elettriche. Denuncia e mezzo subito restituito

Ladri di biciclette in azione. Ma i tempi cambiano e le bici prese di mira non sono più come quella protagonista del film di Vittorio De Sica, uno dei capolavori del cinema neorealista. Oggi a fare gola sono le bici elettriche, che costano un occhio della testa.

Quella rubata alla stazione di Poggibonsi a uno studente del posto vale 6 mila euro. La polizia municipale del comando cittadino, in collaborazione con i colleghi di Castelfiorentino, dopo lunghe indagini, ha rintracciato e denunciato il ladro, incastrato dalle telecamere, che avevano ripreso la scena del furto. Recuperata anche la bicicletta, che è già stata restituita al ragazzo. Lo studente l’aveva parcheggiata in pieno giorno alla stazione, legandola a un lampione con una catena. La persona poi denunciata, una volta rotto il lucchetto, si era impossessata della bici ed era salita su un treno per Firenze con il prezioso bottino. Come si vedeva chiaramente dalle immagini della videosorveglianza visionate per ore dalla polizia municipale. Il ladro era poi sceso alla stazione di Castelfiorentino. Nelle indagini su vari fronti svolte dalla polizia municipale in alcuni casi hanno un ruolo importante i cittadini, con le loro testimonianze. A questo giro, invece, si sono rivelate fondamentali le telecamere, che tra l’altro recentemente sono state potenziate in tutto il territorio di Poggibonsi.

Il sistema di videosorveglianza attualmente è composto da sei postazioni centrali di controllo presso le sale operative della polizia municipale e delle altre forze di polizia. Ad oggi gli impianti di videosorveglianza in funzione sono 185, per un totale di 37 aree di ripresa. Telecamere piazzate in prossimità di obiettivi sensibili, nei principali punti di accesso alla città e nei pressi delle scuole del capoluogo e delle frazioni. Tempi sempre più duri, insomma, per i malviventi. Per loro la strada è sempre più in salita. Come sa bene l’uomo che ha rubato la bicicletta elettrica allo studente poggibonsese. Bici elettriche che, visto quanto valgono, sono sempre più appetite. Spesso vengono smontate e vendute a pezzi. Da qualche anno a questa parte in tutta Europa stiamo assistendo a un vero e proprio boom di furti di bici elettriche. Un fenomeno in costante aumento un po’ dappertutto.