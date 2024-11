La vicenda anche a ’Storie italiane’

L’udienza davanti al gup Sonia Caravelli è stata rapida. Perché l’avvocato Leonardo Paterniti che difende l’imputato, residente in provincia di Arezzo, ha chiesto il patteggiamento. Ma il giudice ha detto ’no’ per cui ha rinviato a fine novembre vista la scelta di essere giudicato con rito abbreviato. Non sarà però in questa data che arriverà la sentenza in quanto dovrà per forza passare, alla luce di ciò, ad un altro giudice. "Non è ancora finita", domanda la donna al suo legale Manfredi Biotti. Spiega che, probabilmente, si dovrà attendere dicembre. O l’inizio del 2025. Il difensore dell’imputato non rilascia dichiarazioni, confermando soltanto la nuova udienza a breve.

Fuori dal tribunale anche le telecamere di ’Storie italiane’, la trasmisisone di RaiUno condotta da Eleonora Daniele, che stamattina farà un flash sul caso della donna senese maltrattata e umiliata dal marito, con cui è rimasta solo quattro mesi,

al punto di spingerla nella cuccia del cane, costringendola a stare a quattro zampe. E facendola camminare semi nuda in strada, minacciandola ripetutamente.

La.Valde.