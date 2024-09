La Stosa Virtus parte bene. Al pronti via battuto Pino

Buone indicazioni dal primo test precampionato della Stosa Virtus. Nello scrimmage contro Pino Firenze i rossoblu mostrano buone cose sia a livello fisico atletico che tecnico giocando con buona intensità e interessanti trame di gioco. Al termine di 4 periodi da 10 minuti con punteggio azzerato a ogni fine quarto i rossoblu concludono conquistando 3 quarti su 4 con punteggio finale di 85-61.

La prima Virtus della stagione, che deve fare a meno per vari acciacchi di Dal Maso e Baldasseroni, entra in campo con Bartoletti Calvellini Zocca Joksimovic e Gianoli nello starting five. I primi minuti di gioco vedono una Stosa piuttosto contratta che in avvio subisce le iniziative ospiti non riuscendo a difendere bene. Firenze va avanti di 9, ma nel finale un sussulto locale consente alla Virtus di rifarsi sotto anche se il primo periodo se lo aggiudica Pino per 14-17. Nel secondo parziale è invece la formazione di coach Evangelisti a condurre le danze.

I senesi giocano meglio in attacco trovando buone collaborazioni offensive e soprattutto difendendo forte dalla parte opposta del campo. La Virtus conduce senza patemi il periodo concludendo sul punteggio di 28-19. Nel terzo periodo i rossoblu fanno ancora meglio perché riescono a difendere in modo aggressivo costringendo gli avversari a realizzare solamente nove punti in 10 minuti.

Il quarto si conclude con la vittoria della Stosa con il punteggio finale di 26 a 9. Nel 17 a 16.nel complesso un buon test per la squadra senese, alla sua prima uscita stagionale. Questo il tabellino del match: Stosa Virtus Siena: Bartoletti 4, Gianoli 15, Zocca 5, Chellini, Falchi 2, Costantini, Olleia 14, Joksimovic 18, Bartelloni, Calvellini 12, Braccagni 12, Senbergs 3.

La Stosa oggi osserverà un giorno di riposo. I rossoblù riprenderanno gli allenamenti nella giornata di martedì, al Palaperucatti.