La SienAgosto Academy festeggia i dieci anni con un grande evento

Siena è pronta ad accogliere un evento musicale straordinario, per il 10° anniversario della SienAgosto Academy, fondata dal controtenore Michael Chance con Siena Art Institute e Siena School for Liberal Arts. Nove giorni di formazione per giovani talenti che culmineranno in una serie di concerti aperti al pubblico. ’Oven Overture’, venerdì alle 17 aprirà la serie di eventi. La musica accompagnerà l’accensione del forno di comunità per la pizza e il pane realizzato da Deafal in collaborazione con il Siena Art Institute. Ingresso gratuito, offerta libera. Info: [email protected] o 0577.573086.