La presentazione del nuovo fascicolo

Sabato alle 17 presso l’HB di Poggibonsi, sarà presentato il fascicolo monografico, ‘E andò tutto... tutto in fumo. Poggibonsi icona della guerra’, numero 7 dei Nuovi Quaderni Poggibonsesi, edizione speciale 2024/2025, curato da Lucia Pratelli e Mauro Minghi. A presentare il volume, che, come già avvenuto nel precedente numero, torna sul tema del passaggio della guerra a Poggibonsi, sarà il professor Fabio Dei dell’Università degli Studi di Pisa. Sono inoltre previsti interventi degli autori. Il tutto accompagnato da proiezioni di immagini e documenti. Prosegue, dunque, il filo della memoria in occasione dell’ottantesima ricorrenza del secondo conflitto mondiale colto nel periodo più tragico e terribile, quello tra il settembre ‘43 e la Liberazione.

Fabrizio Calabrese