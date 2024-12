La Mens Sana recupera Neri e punta l’Abc Castelfiorentino

Inizia oggi una settimana importante per la Note di Siena Mens Sana che ha messo nel mirino la sfida di domenica alle 18 in casa contro il fanalino di coda del girone B di serie B Interregionale, ovvero l’Abc Castelfiorentino. Una partita da non fallire assolutamente per tenere vive le speranze di rientrare nei primi sei posti e quindi staccare il pass per la fase in cui saranno messi in palio i piazzamenti playoff.

In vista del match da grande ex coach Paolo Betti spera di tornare ad avere dopo quasi due mesi il roster intero a disposizione visto che nelle prossime ore l’esterno Neri dovrebbe tornare ad allenarsi col gruppo al termine di diverse settimane ai box per tentare di recuperare dal cronico problema ai tendini. Vincere contro i fiorentini permetterebbe di affrontare poi il tour de force successivo (la capolista Lucca in trasferta martedì 14 e poi il derby con la Stosa Virtus sabato 18) con l’entusiasmo che giocoforza il -27 di San Miniato dell’ultimo turno del 2024 ha tolto.

Intanto è arrivata una bella soddisfazione per il settore giovanile di Viale Sclavo diretto da coach Binella. Il giovane Bernardo Prestigi grazie alla collaborazione con Dolomiti Energia Basketball Academy, a sua volta guidata dall’ex allenatore della Mens Sana Marco Crespi, in questi giorni parteciperà alla XXVII edizione del prestigioso Torneo Andrea Zanatta con la formazione under14 di Trento.