La domenica mattina da ’turisti per casa’. Alla scoperta della Pinacoteca Nazionale

Torna il tempo dei ’Turisti per casa’. Da domenica prossima riprendono gli itinerari invernali indoor a cura delle guide turistiche Federagit Confesercenti di Siena. Protagonista dell’edizione 2025, fino a maggio ogni prima domenica del mese, sarà la Pinacoteca Nazionale di Siena. Per febbraio, per il percorso di anteprima il protagonista sarà Giorgio Vasari. Nei 450 anni dalla scomparsa del grande biografo degli artisti, celebre in particolare per le sue ’Vite’, l’illustrazione di Turisti per Casa si incentrerà su una importante opera conservata nella Pinacoteca Nazionale di Siena, La Resurrezione di Cristo. Grazie alle ricche collezioni della Pinacoteca sarà possibile confrontare quest’opera con quelle di contemporanei d’eccezione del grande artista: Domenico Beccafumi e Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. L’iniziativa di domenica prossima, come le successive, prenderà il via alle 11.30, con ritrovo all’ingresso della Pinacoteca Nazionale; costo della visita 5 euro. Intanto oggi alle 12 la presentazione di un eccezionale prestito dal museo del Louvre, ovvero la predella del Polittico dei Gesuati di Sano di Pietro; attorno a questo capolavoro si snoderanno le visite guidate.