La “Corsa di Pio“, punta all’elenco della Regione

La “Corsa di Pio“, rievocazione storica tenutasi ieri a Pienza, ha riscosso un grande successo di spettatori e si è chiusa con un importante annuncio del sindaco Manolo Garosi: il Comune ha presentato alla Regione Toscana la domanda per ottenere l’iscrizione della Corsa di Pio al calendario delle manifestazioni di rievocazione storica. Tre le categorie che ieri si sono sfida. Nella gara riservata ai bambini ha vinto Dario Bonci, secondo Nizar Kandoussi, terzo Ian Mangan. Agata Anselmi ha vinto tra le bambine, Kian La Donna, Chiara Brugioli seconda e terza. Nei ragazzi Giorgio Bonci il primo, poi Leonardo Pallecchi e Mikee Mangan. Nelle ragazze una sola partecipante: Lena Mammana.

Negli adulti, divisi tra residenti e non, nella categoria maschi ha vinto Andrea Petreni seguito da Matteo D’Appolito e Michelangelo Bai. Per le femmine Ludovica Bertolucci, seconda Donatella Tonini, terza Camilla Bartolucci. Tra i non residenti ha vinto Lapo Parissi, poi Tommaso Grigiotti e Massimiliano Taliani. Parissi, di Montepulciano, è uno spingitore anche già vittorioso, per Talosa, del Bravìo delle Botti, davanti a Tommaso Grigiotti, anch’egli spingitore del Bravìo, per Le Coste.

Massimo Cherubini