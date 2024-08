La corsa dell’Onda: "Mossa colta al meglio. Tanti cavalli, poco spazio. Non è defluita bene"

di Laura Valdesi

Capitano Alessandro Toscano, che Palio è stato per l’Onda quello dell’Assunta dopo aver vinto a luglio?

"Era la prima volta, da quando ricopro questo incarico, che avevo in sorte un esordiente, Canarinu. Un’esperienza formativa anche questa".

Sotto quale profilo?

"Come in tutte le cose occorreva capire i punti di forza e da migliorare, in questo caso del cavallo. Un’esperienza, ripeto, bella e affascinante".

Toscano vuole vedere il bicchiere mezzo pieno.

"Come in ogni situazione. Per quanto detto sopra abbiamo deciso di affidarci a Sebastiano Murtas che ha fatto quello per cui era stato chiamato, portando avanti Canarinu che era tutto da scoprire in corsa".

Cosa è emerso?

"Un cavallo che ha sentito tantissimo l’esordio ma che, forse, fra un paio di Palii sulle spalle di esperienza può adattarsi bene alla Piazza".

La partenza è stata travagliata.

"Primo posto al canape, all’inizio ero contento. Poi con una coppia di rivali accanto siamo stati svantaggiati dalla situazione che si è venuta a creare. L’Istrice sfilava dietro e la Lupa ci spingeva contro la sua rivale. Canarinu aveva un fisico meno potente e ne ha risentito".

Al momento della partenza?

"Sebastiano ha colto la mossa al meglio, poi c’erano troppi cavalli e poco spazio. E non è defluita come doveva".

Renato Bircolotti: come se l’è cavata?

"Ha dato da subito un metodo per questo Palio e l’ha rispettato fino alla fine. Quindi, sicuramente è stato coerente in tutti i giorni di Palio".

Potrebbe tornare sul verrocchio nel 2025?

"Lo decideremo quando ci ritroveremo tutti insieme. A stabilirlo saranno i 17 capitani".

La vittoria di Velluto e Benitos.

"Ha vinto un Palio meraviglioso, di quelli che qualsiasi fantino sogna di conquistare. Complimenti a lui e alla Lupa, chapeau".

Ora Toscano si prepara per i festeggiamenti di Provenzano.

"Molto contenti ed orgogliosi di aver vinto, ci divertiremo a fare in modo che l’Onda possa essere protagonista nei festeggiamenti del Palio di luglio".

L’insegnamento di questa stagione paliesca?

"L’annata, se ce ne fosse stato ancora bisogno, ha dimostrato che il Palio è la cosa più bella, sorprendente, più misteriosa al al mondo".

E sul versante cavalli?

"Il fatto che abbia vinto un esordiente è molto positivo. Come ho sempre detto tra i debuttanti ci sono sicuramente ottimi cavalli, dal prossimo anno anche con la lettera D. Nel 2025 sarà annullato il gap del covid derivante dalla mancanza di corse di addestramento".

Versante fantini?

"Parlo egoisticamente, ha dimostrato la crescita e l’affermazione di un nome che è a tutti gli effetti un big, che ha vinto un Palio da maestro, Brigante".

Il debuttante Virgola?

"Complimenti a Virgola per aver fatto un Palio molto buono, alla Selva per averci creduto dandogli l’opportunità di debuttare. Ha dimostrato il suo potenziale".

Si parla tanto di ’terzo polo’...

"Nel Palio non ci sono poli ma solo opportunità che devono essere colte in base alla situazione che si presenta".