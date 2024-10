In aumento le persone bisognose. Ben 174 quelle al momento assistite

Sale il numero di persone bisognose aiutate a Poggibonsi dai volontari della società San Vincenzo de’ Paoli. I dati diffusi in questi giorni, relativi al 2023, evidenziano un totale di 174 persone assistite. "Un aumento di circa quindici unità rispetto al 2022", afferma il presidente Francesco Baldi, dall’ufficio dell’ente caritatevole di ispirazione cattolica presso la parrocchia dello Spirito Santo a Poggibonsi. "Sono sempre di più le richieste – aggiunge – e ciò fa pensare, sulle base delle cifre in possesso, a una crescita in fatto di povertà sul territorio a più livelli. La voce che incide maggiormente sui bilanci, per il quadro economico? Il canone di affitto delle abitazioni. Come San Vincenzo de’ Paoli forniamo un contributo in questo campo, così come per il pagamento delle bollette. In tutto 49 le famiglie che seguiamo". Ma sono anche tante altre le attività del gruppo, dall’aiuto costante a famiglie numerose o a chi vive in solitudine o ancora a nuclei con figli affetti da gravi malattie, fino all’elargizione di buoni acquisto per il materiale didattico, alla collaborazione con le attività delle assistenti sociali, alla partecipazione al Centro di ascolto Caritas-Misericordia in via della Costituzione, nei locali della parrocchia di San Giuseppe. Senza dimenticare i contributi alle popolazioni alluvionate, sia nella nostra regione che in Emilia Romagna, gli accompagnamenti alle visite mediche e la distribuzione di pacchi viveri a 115 persone nel corso del 2023: destinatari 68 italiani, 47 stranieri. "In due circostanze – ricorda Baldi – abbiamo aiutato persone senza fissa dimora, procurando loro un alloggio dignitoso. Altre offerte, alla casa di reclusione di Ranza a San Gimignano e alla parrocchia di San Pietro a Cedda". Le richieste di aiuto trovano spazio nella cassetta postale adiacente alla chiesa, oppure su segnalazione o per telefono tramite il Centro di ascolto. La San Vincenzo de’ Paoli si finanzia attraverso raccolte interne e con due pranzi benefici annuali. Il prossimo è in programma domenica 27 ottobre nella Sala della parrocchia di San Giuseppe a Poggibonsi alle 13 (prenotazioni al 338 1902585 e al 333 9061154). Presente a Poggibonsi da 95 anni, su iniziativa dell’allora proposto della Collegiata Monsignor Giovanni Maggiori e di alcuni giovani locali tra i quali il futuro dottor Aldo Manenti, la San Vincenzo de’ Paoli conta oggi quattordici volontari. "Per il futuro dell’associazione – conclude Baldi – confidiamo nell’apporto di giovani decisi ad aiutare il prossimo in maniera disinteressata".

Paolo Bartalini