Il tour in tre province. Servizi attivi e sviluppi

Tanti i temi trattati durante i tre incontri nell’area vasta, da Arezzo a Siena passando per Grosseto e tanti i professionisti, di Aou Senese e Asl SudEst, che hanno condiviso le loro presentazione dal tavolo dei relatori illustrando i dati, i risultati ottenuti e le prospettive delle collaborazioni attive tra le due aziende.

Più dettagliatamente, nell’incontro svoltosi ieri a Siena è stato fatto il punto in ambito di lavorazione degli emocomponenti e Officina trasfusionale, a cura di Giuseppe Marotta, direttore del Dipartimento terapie cellulari, Ematologia e medicina di laboratorio dell’Aou Senese, e Pietro Pantone, direttore dell’Area dipartimentale di Medicina trasfusionale dell’Asl; poi il percorso interazionale delle cure palliative precoci a cura di Roberto Petrioli, direttore Oncologia medica dell’Aou Senese, e Antonia Loiacono, responsabile Cure palliative della zona senese per l’Asl; di rete interaziendale per il trattamento dell’ictus ischemico acuto hanno parlato Rossana Tassi, direttrice della Stroke Unit alle Scotte e Roberto Marconi, direttore area dipartimentale Neurologia dell’Asl.

A Grosseto, nella gioranta di lunedì, sono stati presentati il percorso di teleconsulto, da Alfonso Cerase della Neuroradiologia diagnostica e terapeutica dell’Aou Senese e Simone Nocentini, direttore della centrale operativa 118 di Arezzo dell’Asl; e ancora il percorso interaziendale per attività di Ematologia, con la professoressa Monica Bocchia, direttrice di Ematologia alle Scotte e Ubaldo Occhini, direttore Rete patologica ematologica dell’Asl; l’accordo interaziendale sulla chirurgia pediatrica è stato illustrato dal professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della donna e dei bambini dell’AouS e da Susanna Falorni, direttrice Area dipartimentale Pediatria e Neonatologia dell’Asl.

Ad Arezzo, dove il tour ha preso il via venerdì scorso, i focus sono stati ancora sul percorso interaziendale di teleconsulto; a seguire la Rete della Cardiologia interventistica strutturale è stata spiegata da Massimo Fineschi, direttore Cardiologia interventistica delle Scotte e da Francesco Liistro, direttore della Rete Emodinamica e Cardiologia interventistica dell’Asl; sempre il professor Mario Messina ha anticipato nella tappa senese l’accordo interaziendale sulla chirurgia pediatrica, insieme a Letizia Magi, direttrice della Rete di Neonatologia e patologia neonatale dell’Asl; il percorso interaziendale per l’attività otorinolaringoiatrica è stato invece ripercorso da Marco Mandalà, direttore Otorinolaringoiatria dell’Aou Senese e da Pier Guido Ciabatti, direttore Area dipartimentale Otorinolaringoiatria dell’Asl.

Denominatore comune e presente in tutti e tre gli appuntamenti, sempre moderati dalle direttrici sanitarie di Aou Senese e Ausl Tse, Maria De Marco e Assunta De Luca, il tema della ’partnership interaziendale per il governo dei tempi di attesa dell’attività ambulatoriale’ a cura di Claudia Cuccaro, responsabile Governo liste di attesa dell’AouSenese, e Gianfranco Autieri, direttore Governo appropriatezza delle risposte sanitarie e tempi di attesa dell’Asl.