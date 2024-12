Il Natale delle Contrade. Doppia festa in Piazza con i piccoli e i cori

Una mattinata di spensieratezza in piazza del Campo, ognuno con il fazzoletto della propria Contrada al collo, per celebrare il Natale in compagnia tra giochi vari, il tradizionale Palio dei barberi, animatori che hanno fatto divertire e intrattenuto i giovanissimi. L’iniziativa, voluta dal coordinamenti dei gruppi piccoli, ha tradizionalmente come punto di collegamento tra i diciassette rioni l’allestimento dell’albero di Natale nel cortile del Podestà.

Ieri i bambini si sono radunati in piazza Matteotti, accompagnati dai propri addetti, per poi arrivare tutti insieme in piazza del Campo entrando dal Chiasso Largo.

Nel pomeriggio è toccato ai più grandi, con i cori delle Contrade che si sono radunati davanti a Palazzo pubblico, sotto la direzione di Valentina Guarnieri, per intonare canti tradizionali senesi. Tutti, ovviamente, con il cappello rosso natalizio d’ordinanza. Una nuova iniziativa in Piazza, dopo la felice e originale partecipazione alla cerimonia inaugurale del Siena Awards. Questa volta i cori delle Contrade si sono ritrovati per contribuire all’atmosfera natalizia nel cuore della città.