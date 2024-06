Il mossiere oggi incontra i capitani. Riunione sui cavalli promossi. Poi le richieste ad Ambrosione

Poche ore ancora e si capirà se il tormentone primaverile – Scompiglio monterà nel Bruco? – troverà concretezza. Uno dei temi di questo Palio complesso per i capitani ma anche per i fantini. La lista dei promossi alla Tratta arriverà oggi pomeriggio quando alle 18,30 ci sarà la riunione a palazzo pubblico fra capitani (o barbareschi), veterinari di Contrada e dell’équipe comunale per leggere le schede dei promossi. Sarà presente, come al solito, il mossiere Bartolo Ambrosione. La novità è che, a seguire, i capitani resteranno con l’uomo del verrocchio (presente anche il sindaco) per trasmettergli alcune richieste all’insegna dello spirito di collaborazione. Fra queste ci sarà sicuramente anche di lasciare maggiore libertà alla rincorsa quanto al momento dell’ingresso.

Poi i capitani riprenderanno il giro per incontrare chi muove lo scacchiere – Scompiglio appunto e Tittia ma anche Bellocchio che in questa Carriera ha molte porte aperte – per farsi trovare pronti ad un appuntamento difficile. Metterà alla prova i nervi dei capitani, testerà le strategie che sono stati capaci di tessere e, finalmente, si potrà iniziare a sfogliare il libro di Provenzano. E capire, per esempio, che se ci saranno debuttanti o magari ritorni. Chi scalpita e dice di essere "pronto" è Salvatore Nieddu, il fantino a cui è stato attento il Valdimontone. Che ieri mattina lodava le qualità di Coca: "Una cavalla venuta avanti e pronta per entrare nel lotto. Spero che la prendano, la monterò io alla Tratta". "Esordire con l’avversaria in Piazza? Non è un problema , mi sono allenato tantissimo per arrivare pronto per ogni evenienza".

A proposito di potenziali debuttanti, a seconda di come la sorte distribuirà i cavalli, uno dei nomi in pole è quello di Andrea Sanna su cui aveva messo gli occhi anche l’Onda, visto che tutte le dirigenze sono consapevoli di dover dare opportunità ai giovani per innescare l’inevitabile ricambio generazionale. Ma questo Palio potrebbe essere anche il Palio dei ritorni. Quello di Silvano Mulas, in arte Voglia, per esempio, ieri mattina in Piazza accompagnato dal figlio che è bravissimo a cavallo. Dall’inverno è a Siena per restarci. E potrebbe indossare il giubbetto del Valdimontone mettendoci l’anima. In lizza per un ritorno sul tufo anche Tremendo che ha fatto benissimo in questa stagione e ha contatti con alcune Contrade. Fra i giovani che chiedono e meritano un nuova chance c’è poi Shardana.

Laura Valdesi