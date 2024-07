Il cuore di Viamaestra. Cena con donazione

Le forze della Protezione civile potranno contare su nuovi strumenti nella loro preziosa opera di tutela del territorio in caso di situazioni di emergenza. Merito della cena di gala a cura dell’associazione Viamaestra Centro commerciale naturale: l’annuale evento nel cuore di Poggibonsi ha visto la partecipazione di 280 commensali ai tavoli in via della Repubblica: adesioni che hanno permesso agli organizzatori di raccogliere 2mila 450 euro. Cifra donata agli enti del circondario attivi nel settore - Anpas, Misericordie di Poggibonsi e di Staggia Senese, Anpana Siena, Vab Valdelsa - che hanno la loro base presso il Centro operativo comunale di via Alessandro Volta inaugurato otto mesi fa. "Siamo felici del risultato ottenuto - spiega Laura Martelli, presidente dell’associazione Viamaestra - una somma che consentirà alle forze di Protezione civile di acquistare ausili di cui necessitano. Il sostegno dei commercianti, non solo del Ccn Viamaestra, è fondamentale e siamo soddisfatti degli ottimi rapporti di collaborazione che stiamo cercando di costruire e rinnovare ogni giorno". E’ intervenuto con gli altri esponenti della Polizia municipale anche Giulio Riccucci, nel suo ruolo di coordinatore della Protezione civile. Numerose le personalità coinvolte, dai vertici delle associazioni sanitarie, culturali, sportive (non è mancata la delegazione Us Poggibonsi), alle massime autorità civili e militari. Ospite non annunciato il presidente della Regione Eugenio Giani, che ha salutato con entusiasmo l’evento del Centro commerciale naturale in una serata alla presenza anche della sindaca Susanna Cenni e dei componenti della giunta comunale. L’associazione Viamaestra si prepara adesso agli appuntamenti settembrini a cominciare da una nuova edizione di Sbaraccando.

Paolo Bartalini