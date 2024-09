Il "cappotto straordinario". Piancastagnaio, Castello celebra domani le due vittorie

"Un cappotto straordinario". L’imperiale contrada di Castello a Piancastagnaio celebrerà domani la doppia vittoria ottenuta quest’anno, nella Carriera straordinaria disputata il 4 maggio, per celebrare l’ottavo centenario del miracolo delle sacre stimmate di San Francesco d’Assisi a La Verna, e il Palio ordinario del 18 agosto corso in onore della Madonna di San Pietro.

Sarà una grande cena a chiudere un anno bisestile davvero “straordinario“, come appunto recita il manifesto invito realizzato dalla contrada. "La contrada tutta è in grande fermento. Le iscrizioni da parte dei contradaioli si stanno moltiplicando di ora in ora – ci ha detto il priore di Castello Claudio Renai – e tutti stiamo lavorando per allestire una grande scenografia all’interno dell’ex bocciodromo, con sorprese e momenti particolarmente significativi. Naturalmente saranno protagonisti ufficiali di questa nostra eccezionale festa i due fantini che hanno riportato due importantissimi “Cenci” nella nostra sede rompendo un digiuno che durava dal 2013".

"Giuseppe Zedde detto Gingillo – prosegue Renai – ci ha fatto esultare nel Palio straordinario, Giosuè Carboni detto Carburo ha confermato la bontà delle scelte fatte dalla contrada in questo indimenticabile anno. In aggiunta a tutto questo, non possiamo dimenticare l’impegno dei nostri giovani e del gruppo che ha partecipato ai vari cortei storici, gruppo che ha vinto il prestigioso premio del “Cupello” 2024. Per il resto, possiamo dire che la contrada esce ancora più determinata ad essere protagonista della sfida paliesca anche in futuro, a partire dal prossimo anno".

La cena della vittoria della contrada di Castello chiude l’annata paliesca che è stato segnata, come detto, dall’evento straordinario dello scorso quattro maggio. Nelle prossime settimane le contrade saranno chiamate a scegliere e rinnovare i propri consigli e gli organi dirigenziali, priore, capitano, difensore di giustizia come membro all’interno del magistrato delle contrade pianesi. Si tratta di cariche biennali. Poi, all’interno dei rioni si comincerà a lavorare per l’ allestimento del “Crastatone“, il grande appuntamento che coinvolge tutto il territorio in programma quest’anno dal 31 ottobre al 3 novembre.