Il Campansi riattiva la sua fontana

La fontana del Campansi torna a zampillare. Si terrà oggi alle 16,30 nel giardino della Rsa l’inaugurazione ufficiale della fontana (nella foto) che era stata disattivata durante la pandemia. "Rimasta a lungo ferma – racconta il presidente di Asp, Guido Pratesi – grazie alla collaborazione attiva dell’Associazione Donatori di sangue delle Contrade e al Rettore del Magistrato delle Contrade, Emanuele Squarci, siamo riusciti a ripulire la fontana che era arrugginita e piena di incrostazioni a causa del lungo stop. Siamo anche intervenuti riqualificando l’area circostante, che era invasa dalle erbacce". La struttura sanitaria, che conta 120 ospiti in totale, durante la pandemia aveva ridotto le attività collettivi per cause di forza maggiore. Ora però, Asp intende rendere il giardino nuovamente un luogo di incontro e socializzazione. Di qui il ripristino della fontana. "La fonte era stata donata alla città e al Campansi dall’Associazione Donatori di sangue delle Contrade – racconta Pratesi –. E ora, proprio con il loro supporto, verrà riattivata. La cerimonia si terrà con la partecipazione del coro delle Contrade, che si esibirà in una serie di stornelli senesi. Sarà – conclude il presidente Asp – una grande festa".