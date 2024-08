Il Bruscello incanta. Lisistrata in scena, si replica ogni sera

Ci sono una promettente carriera artistica mai sbocciata, un’insopprimibile passione per il canto ma anche il marchio indelebile del Cantiere d’Arte dietro il premio ’Arnaldo Crociani’ assegnato in occasione della prima del Bruscello 2024 a Nicoletta Bernardini. Poliziana purosangue, da quarant’anni esatti impegnata con la sorella gemella Maria Paola nell’attività commerciale di famiglia, Nicoletta è tornata a calcare il sagrato del Duomo per la Lisistrata (partita con grande successo, repliche fino a Ferragosto), dopo ben ventisei anni di assenza.

E la sua presenza scenica, insieme a una voce da soprano fresca ed espressiva, donata al personaggio della popolana Mirrina, agguerrita e al tempo stesso umana, hanno subito raggiunto il cuore del pubblico. Gli altri due riconoscimenti della terna annualmente offerta dalla famiglia dell’indimenticato Arnaldo, una sorta di prototipo del bruscellante, sono andati alla giovane attrice Teresa Zazzaretta (nel cast come Cleonice) e al sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, del quale è stata riconosciuta la vicinanza alla compagnia popolare, come sostegno alla crescita dello spettacolo.

"Ho risposto ad un appello del Bruscello che cercava interpreti per lo spettacolo – ha raccontato la Bernardini, sorpresa per il premio – ma il merito è in realtà del direttore artistico Franco Romani, che mi ha convinto a tornare. Sono sempre stata appassionata di canto, ho fatto parte anch’io del gruppo di bambini che diede vita al leggendario ’Pollicino’ di Hans Werner Henze, nel Cantiere 1980. Avrei voluto frequentare il Dams, superai anche, di nascosto, l’ammissione al Conservatorio, ma c’era da portare avanti l’attività di famiglia. Non ho però mai smesso di cantare, frequentando l’istituto di musica e lezioni di canto. La parte di Mirrina – rivela Bernardini – ho cominciato a prepararla in vacanza con mio marito Luca Morgantini, docente di musica, che fischiettava le arie mentre io le cantavo".