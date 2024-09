Il 27 settembre torna la Notte dei Ricercatori

Torna il 27 settembre l’appuntamento con Bright-Night 2024 - Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, la manifestazione che mira a portare la ricerca più vicina al grande pubblico.

Il programma degli eventi Bright-Night 2024 dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri di Siena verrà presentato lunedì alle 11 nell’aula consiliare del palazzo del Rettorato (Banchi di Sotto 55) a Siena.

Saranno presenti il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra; il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari; la professoressa Chiara Mocenni, coordinatrice Bright per Unisi e delegata del rettore alla Terza Missione; la professoressa Alessandra Giannotti, coordinatrice Bright per Unistrasi e delegata del rettore alla Terza Missione. Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni partner delle iniziative. Gli eventi si terranno, oltre che a Siena, anche a Arezzo, Colle Val d’Elsa, Grosseto e San Giovanni Valdarno. All’Università di Siena il 27 settembre è inoltre previsto il PHD Graduation Day, che celebra i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo nell’ultimo anno; ospite dell’evento sarà il professor Franco Locatelli (foto), presidente del Consiglio Superiore di Sanità.

L’Università per Stranieri di Siena giovedì 26 settembre, con ’Aspettando Bright-Night’, festeggerà la Giornata Europea delle Lingue. Il ‘villaggio linguistico’ della Stranieri offrirà alle scuole, ai bambini e agli adulti workshop e attività in sedici lingue.