Governo, Siena e vertici Tls . Chi ha sbagliato

La reputazione è tutto nella società di oggi. Soprattutto nelle questioni industriali e finanziarie, dove il credito, gli affidamenti, i finanziamenti, dipendono dal giudizio che altri hanno di te. Come diceva Warren Buffett, l’oracolo di Omaha, "ci vogliono vent’anni per costruire una reputazione e cinque minuti per rovinarla. Se pensi a questo, farai le cose in modo diverso". Quello che sta succedendo attorno alle tre Fondazioni, Tls, Biotecnopolo e Mps, rimanda a quest’aforisma. E dovrebbe spingere la classe politica e gli imprenditori senesi a spegnere il ventilatore che sparge fango, per evitare che ci si ritrovi tutti con la faccia sporca.