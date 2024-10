Golf, Bellucci sul trono degli amatori

Prestigiosa avventura internazionale per il senese Guido Bellucci, contradaiolo della Torre e giocatore di golf al circolo de ‘La Bagnaia’. Lo scorso settembre Bellucci ha vinto la finale italiana del ‘World amateur golfers championship’ (Wagc), il campionato amatoriale più grande del mondo, e nelle scorse ore è atterrato in Thailandia, dove sarà membro del Team Italy a partire da domani quando inizierà la competizione che durerà quattro giorni.

"Si sfidano i vincitori delle selezioni nazionali di oltre quaranta Paesi – dice Bellucci-. Ogni squadra nazionale è composta da cinque giocatori. Il percorso per arrivare a questo risultato è stato impegnativo: più di 500 golfisti provenienti da tutta Italia hanno preso parte alle qualificazioni, durate quasi un anno, e alla finale italiana ci siamo qualificati in 130, suddivisi in cinque categorie. Solo un giocatore per ciascuna categoria si sarebbe aggiudicato la qualificazione alla finale mondiale: sono felice di aver bissato il successo del 2022".

Dopo un paio di giorni necessari ad ambientarsi e smaltire il fuso orario da domani si fa sul serio. "Ieri abbiamo svolto la prova campo, mentre il torneo si disputerà fino a giovedì giocando ogni giorno in un campo differente rispetto a quello prima. Siamo circa 200 golfisti provenienti da ogni parte del mondo e quasi altrettanti accompagnatori che seguono le squadre della propria nazione".