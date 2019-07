Siena, 3 luglio 2019 - E' finita con una denuncia una bravata di tre studenti universitari 21enni, originari di Perugia, due dei quali sono iscritti a importanti atenei del nord Europa, ragazzi di buona famiglia, giunti a Siena per il Palio e che nottetempo hanno rubato due bandiere delle Contrade. Ieri notte, dopo aver prelevato una bandiera della Contrada del Montone, esposta sul palazzo della Fondazione Mps, i tre, non rendendosi esattamente conto di cosa avessero combinato, hanno deciso di entrare nella sede della stessa Contrada per bere qualcosa.

I contradaioli, increduli, hanno osservato la loro bandiera in mano agli sconosciuti che, rendendosi conto finalmente di averla fatta grossa, l'hanno restituita trafelati con tanto di scuse e dopo aver salutato si sono allontanati. La dirigenza della Contrada del Montone ha chiamato i carabinieri che sono arrivati con una gazzella del radiomobile della locale compagnia.

I militari hanno appreso i particolari della vicenda e si sono messi alla ricerca dei tre, con l'aiuto di alcuni volenterosi ragazzi del Montone, rintracciandoli in via del Sale intenti a sottrarre un altro trofeo, una bandiera della Contrada della Torre alla quale hanno mostrato di ambire, giusto per non dover tornare a casa a mani vuote