Furti, allarme in poderi e agriturismo: "Ladri in casa ma sono stati filmati"

di Laura Valdesi

Erano in due. E hanno frugato in ogni angolo della casa, sia nella cucina che al piano superiore. Rovesciando cassetti, parlando fra loro. Italiani, non si trattava di stranieri. Non sapevano, almeno all’inizio, di essere ripresi dalla telecamere del sistema antifurto presente nel podere a Castelmuzio, nel comune di Trequanda ma a soli otto chilometri da Pienza. "Filmati che adesso sono nelle mani dei carabinieri presso cui ho fatto denuncia", conferma la proprietaria dell’immobile Antonella Franci.

Non è stato l’unico colpo messo a segno in questa zona, il tam tam fra chi ha agriturismo e case vacanza parla anche di casi a Pienza e tempo fa verso Torrita. Ad alcuni turisti sarebbe stato portato via qualche gioiello e denaro. Non è certo un bel biglietto da visita: gli ospiti lasciano gli splendidi casali ristrutturati delle campagne di Val d’Orcia e Valdichiana scoprendo al rientro che qualcuno ha frugato fra le loro cose. Non è comunque questa l’unica area della nostra provincia nel mirino dei ladri.

"Fatti come quello avvenuto giovedì, in una realtà dove si vive in assoluta tranquillità come appunto Castelmuzio lasciano l’amaro in bocca. Si prova dispiacere", sottolinea Antonella Franci. "Il casolare di mia proprietà dove sono entrati i ladri è in una zona isolata – spiega –, in un appartamento ci sono degli inquilini, l’altro è nella mia disponibilità. Sono entrati nell’abitazione affittata in cui però, in quel momento, non c’era nessuno". La signora che abita qui era a lavoro, si è accorta dell’intrusione nell’abitazione grazie al sistema di sorveglianza anti-furto collegato al cellulare. Ha avvertito immediatamente i carabinieri chiamando al contempo la proprietaria del casolare. Fortunatamente ormai nessuno lascia più oggetti di valore in casa, né denaro. I ladri, mentre la telecamera filmava cosa stavano facendo, hanno messo sotto sopra l’abitazione allontanandosi poi con qualche gioiello ricordo di famiglia. "Una curiosità è che hanno rovistato addirittura nel frigorifero portando via il cibo che era confezionato. Per quanto riguarda l’appartamento rimasto ad uso della nostra famiglia il furto è stato solo tentato perché hanno forzato la porta entrando ma non manca nulla. Chissà, forse sono stati messi in fuga dall’arrivo dei carabinieri", ipotizza Antonella Franci. Sarebbe però stato denunciato ai carabinieri anche un altro furto in questa zona.