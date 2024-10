Fumo sul camion della raccolta rifiuti. Intervento in piazza

Ieri mattina durante lo svolgimento del servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta in centro storico a Siena, all’altezza di piazza Salimbeni si è verificato un piccolo principio di incendio che ha interessato parte del materiale presente in uno dei mezzi di raccolta utilizzati. L’operatore di Sei Toscana ha immediatamente sospeso le operazioni e, con il supporto della polizia municipale, ha posteggiato il mezzo in piazza Matteotti e provveduto a spengere le fiamme con l’estintore in dotazione. Sono stati contattati anche i vigili del fuoco per garantire lo svolgersi di tutte le necessarie operazioni in piena sicurezza,e ripulita la piazza.