Fratelli d’Italia, solidarietà a Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia

Ieri Francesco Michelotti, deputato di Fratelli d’Italia, accompagnato da Enrico Tucci, Barbara Magi, Alessandro Manganelli e Elena Burgassi ha fatto visita alle forze dell’ordine senesi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività promosse dal partito in tutta Italia, per ribadire, anche in maniera simbolica, "la vicinanza e il sostegno a uomini e donne che, ogni giorno, lavorano per garantire la sicurezza e la legalità", annuncia una nota stampa.

Durante gli incontri, Michelotti e la delegazione provinciale di Fratelli d’Italia hanno visitato le sedi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza portando un messaggio di gratitudine a nome del partito e del governo.

"Fratelli d’Italia e la destra italiana – ha dichiarato Michelotti – sono da sempre al fianco delle forze dell’ordine. Saremo sempre dalla parte delle donne e degli uomini in divisa che con abnegazione tutelano la sicurezza dei cittadini ogni giorno dell’anno 24 ore su 24, intervenendo in situazioni pericolose e di estrema gravità rischiando spesso la propria vita. Non abbiamo e non avremo mai dubbi nello stare dalla loro parte perché rappresentano il presidio della sicurezza sul territorio a rischio della propria vita, come accaduto anche recentemente per i fatti di Rimini, intervenendo in difesa dei cittadini. Il nostro governo è vicino alle forze dell’ordine con azioni concrete come il rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa e le tante operazioni mirate contro la criminalità organizzata".

"Il nostro compito – ha concluso Michelotti – è garantire alle forze dell’ordine non solo il sostegno morale, ma anche strumenti sempre più adeguati adeguati per operare in condizioni di sicurezza, con maggiore serenità ed efficacia come quelli introdotti anche nel ddl sicurezza. La strada intrapresa è quella giusta, ma c’è ancora da fare".