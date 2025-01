Fossi incalza Pii. Uno degli autori del post si sfoga

Mentre continuano gli attestati di solidarietà a Riccardo Vannetti (ultimi quelli del dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, Carlo Margiotta, e della Fondazione Territori Sociali) uno degli autori dei post incriminati sfoga la sua amarezza e la sua delusione. "Da quando questo circo mediatico sul niente è stato messo su, sono stato oggetto di attacchi pesanti e, addirittura, di minacce – afferma – Accusarmi di omofobia è come accusarmi di essere un ladro o un assassino. Sono marchi indelebili, difficili da togliere. Accuse così pesanti devono essere provate o dimostrate chiaramente, altrimenti è un gesto grave, se non gravissimo".

Dal Pd regionale, intanto, il segretario Emiliano Fossi chiede al sindaco Piero Pii qualcosa di più della risposta già data. "Gli attacchi omofobi a Riccardo Vannetti sono un attacco a tutta la comunità democratica – afferma – Quelle offese sui social sono da condannare con fermezza e assoluta determinazione. Per questo chiediamo al sindaco Pii di esporsi in prima persona pubblicamente ed esprimere in modo chiaro la sua vicinanza a Vannetti e una presa di distanza netta da chi ha tenuto questo atteggiamento inaccettabile".