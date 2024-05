Fises Lunedì l’assemblea conferma Terrosi

Non dovrebbero esserci sorprese, lunedì mattina: l’assemblea dei soci della Finanziaria senese di sviluppo approverà il bilancio 2023 con numeri positivi e un buon utile, procedendo poi all’approvazione del Piano industriale e alla nomina dei componenti del prossimo consiglio di amministrazione, che sarà guidato ancora dal presidente Massimo Terrosi. Non sono previsti cambi al vertice, dunque, per la società che gestisce circa 15 milioni di euro di finanziamenti ogni anno, spalmati su una media di circa 150 pratiche annue (l’anno scorso sono state meno, causa l’impennata dei tassi d’interesse) con vari plafond e obiettivi d’uso.

Un partner fondamentale, per molte imprese senesi di medie-piccole dimensioni, che ha la Fondazione Mps come principale socio, affiancato dalla Camera di commercio, dal Comune di Siena e dalla Provincia.

Terrosi è stato nominato presidente di Fises per la prima volta nel 2018, poi confermato nel 2021. Ora si appresta a una nuova conferma nella carica, affiancato dal direttore Davide Rossi.

A inizio anno la Fises ha varato il Piano operativo da 6,5 milioni di euro, attivando quattro plafond, tra cui la novità di quello destinato al terzo settore con riferimento alle imprese sociali. "Continuiamo a investire sul territorio, con attenzione all’innovazione e alle esigenze delle aziende e delle persone che lavorano qui, coerentemente con gli indirizzi delle istituzioni socie della Fises", ha dichiarato nell’occasione Terrosi.