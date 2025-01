Finanza porta la Befana ai piccoli ricoverati con i cani Giambo e Dely

Sorrisi e allegria per i bambini dell’ospedale Le Scotte grazie alla Guardia di Finanza. La Befana delle Fiamme Gialle, accompagnata dalle unità cinofile di Livorno, ha chiuso con gioia gli eventi natalizi dell’AouS portando doni e regali per i piccoli pazienti del Dipartimento della donna e dei bambini e della Neuropsichiatria Infantile. Le Fiamme Gialle, guidate dal comandante provinciale colonnello Pietro Sorbello e dal maggiore Nicola Coletta, comandante del Gruppo Siena, hanno portato le tradizionali calze della Befana ai bambini ricoverati. Grande entusiasmo per la dimostrazione delle Unità Cinofile con i cani Giambo e Dely.